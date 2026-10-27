Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, καθώς ενεργοποιήθηκε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να εκδηλωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (28/10), ανήμερα της εθνικής επετείου.

Με το προειδοποιητικό μήνυμα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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Η προειδοποίηση αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, καθώς και την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα.

Το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία

Στο μήνυμα που ενεργοποιήθηκε αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις Π.Ε. Μαγνησίας, Π.Ε. Σποράδων και Εύβοιας καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10.

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η ενεργοποίηση του 112 γίνεται προληπτικά, ενόψει των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες περιοχές.

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Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας.

Κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδοθεί για περιοχές της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

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Ειδικότερα, για την Τετάρτη προβλέπονται:

Μαγνησία και Λάρισα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα. Σποράδες: Έντονα φαινόμενα έως αργά το βράδυ.

Έντονα φαινόμενα έως αργά το βράδυ. Εύβοια: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δωδεκάνησα: Ισχυρά φαινόμενα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής και των δυτικών και βόρειων Κυκλάδων, με διαφορετική χρονική διάρκεια των φαινομένων.

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Σε κατάσταση RED CODE περιοχές της Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης RED CODE από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, ενώ δεν αποκλείεται τα έντονα φαινόμενα να συνοδεύονται τοπικά και από χαλαζοπτώσεις.

Προσοχή στις μετακινήσεις την 28η Οκτωβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους πολίτες που σχεδιάζουν να μετακινηθούν την Τετάρτη, λόγω και των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Οι οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων περιλαμβάνουν:

Περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ιρλανδικές διαβάσεις.

Αποφυγή παραμονής κάτω από δέντρα ή κοντά σε εκτεθειμένες μεταλλικές κατασκευές κατά τη διάρκεια κεραυνικής δραστηριότητας.

Παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER έχει καταγράψει την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ για τα ισχυρά φαινόμενα που επηρεάζουν τη χώρα.

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Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να συμμορφώνονται με τις νεότερες οδηγίες των Αρχών, καθώς η εξέλιξη των φαινομένων θα παρακολουθείται συνεχώς.