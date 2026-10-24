Γαύδος: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θάλασσα – Διάσωση 107 μεταναστών νότια της Κρήτης

Σορός ανθρώπου σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου, ενώ την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 107 μεταναστών νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η σορός εντοπίστηκε και περισυνελέγη από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.

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Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Σφακίων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού ή τις συνθήκες θανάτου του.

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης

Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Συνολικά διασώθηκαν περίπου 107 άνθρωποι, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους.

Περισυνελέγησαν 62 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Στην πρώτη επιχείρηση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 62 επιβαίνοντες.

Το σκάφος βρισκόταν σε απόσταση 34 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

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Στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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Άλλοι 45 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Ιεράπετρας

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας.

Εκεί, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν περίπου 45 άνθρωποι.

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Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι 45 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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Συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης στα νότια της Κρήτης

Οι νέες επιχειρήσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά από ανάλογα περιστατικά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Στις 20 Οκτωβρίου, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, 47 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ.

Την ίδια ημέρα είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση διάσωσης άλλων 55 ανθρώπων νότια της Ιεράπετρας.

Επιπλέον, στις 23 Οκτωβρίου, μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντόπισε λέμβο με περίπου 64 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις διάσωσης.

Όσον αφορά τη σορό που εντοπίστηκε ανατολικά της Γαύδου, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με περιστατικό μεταφοράς μεταναστών ή ναυάγιο.