Κρήτη: «Ψηλά το κεφάλι… Άλλη μια ψεύτικη εγκληματική οργανωση» – Ειρωνικοί οι συλληφθέντες έξω από το δικαστικό μέγαρο

Ειρωνικοί ήταν κατά τη μεταφορά τους στον Εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη από τις Αρχές τη Δευτέρα 1/9.

Συγκεκριμένα, αρκετοί από αυτούς αντέδρασαν έντονα στη σύλληψή τους, κάνοντας λόγο –όπως υποστήριξαν– για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση».

Παράλληλα σύμφωνα με το Zarpanews, από νωρίς έξω από τα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, προκειμένου να τους στηρίξουν ενόψει των απολογιών τους.

Να θυμίσουμε, ότι η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε ένα από τα μεγαλύτερα εγκληματικά δίκτυα της χώρας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Παράλληλα διαπιστώθηκε πως κάποιοι εμπλεκόμενοι στην σπείρα, έκαναν και εκβιασμούς από τους οποίους αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Μάλιστα ένας απο τους…πελάτες, που φέρεται να τους προσέγγισε προκειμένου να του κάνουν «εξυπηρέτηση», με το αζημίωτο, ήταν και ένας ιερέας, που επιθυμούσε να πουλήσει έκταση που ανήκει στην εκκλησία, αλλά έβρισκε δυσκολίες από το άτομο που ζήτησε απο τα μέλη της σπείρας να ξυλοκοπήσουν για να του στείλουν «μήνυμα υποταγής».

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο των 30 ερευνών παρουσία 8 εισαγγελικών λειτουργών σε σπίτια και επιχειρήσεις σε Ρέθυμνο και Χανιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, όπλα και οχήματα. «Κομβικό» ρόλο στην οργάνωσης, φέρεται να είχε ένας επιχειρηματίας που διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar και ο αδελφός του.

Μέσω των επιχειρήσεων αυτών φέρεται να γινόταν το «ξέπλυμα» των χρημάτων που τους απέφερε η εγκληματικής τους δραστηριότητα.

Μάλιστα, η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα και μία φωτογραφία από τα κατεσχεμένα σε περιοχές των νομών Χανίων και Ρεθύμνου.

Πρόκειται για καλάσνικοφ και πολεμικά τυφέκια, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και μαχαίρια.

Η δομή της οργάνωσης

Στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκονται τα δύο αδέρφια, ακολουθεί ο ιερέας, στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και στη βάση βρίσκονταν τα εκτελεστικά όργανα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τα δύο αδέρφια δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και φαίνεται να είχαν υπό τον έλεγχό τους το συγκεκριμένο εγκληματικό δίκτυο. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να προμηθευτεί ναρκωτικά, όπλα ή να οργανώσει μια βίαιη επίθεση στα πλαίσια μιας επιχείρησης εκβιασμού, έπρεπε να απευθυνεθί στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες που είχαν και διασυνδέσεις με την Εκκλησία.

Κουμπάρος πασίγνωστου ηθοποιού ανάμεσα στους συλληφθέντες – Έρχονται κι άλλες συλλήψεις

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται και ο κουμπάρος πασίγνωστου ηθοποιού. Ο συλληφθείς είναι γνωστός επιχειρηματίας, που έχει στην κατοχή του ξενοδοχείο στην Κρήτη.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Κι ένας αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες

Μεταξύ των 48 συλληφθέντων, βρίσκεται ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου, ένα στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας και στέλεχος του πολεμικού ναυτικού. Αξίζει να σημειωθεί πως ένας εκ των στρατιωτικών, που χρωστούσε σε μέλη της σπείρας, αντί χρημάτων τους προμήθευε με καύσιμα που έκλεβε από το στρατόπεδο που υπηρετούσε.

Για την υπόθεση ενημερώνεται συνεχώς και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ ανακοινώσεις για την σοβαρή υπόθεση, αναμένονται για το μεσημέρι της Τρίτης.