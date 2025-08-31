Αποκλειστικό: Ένας αστυνομικός και δύο στρατιωτικοί συνελήφθησαν στην Κρήτη – Πως αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Δυο στρατιωτικοί, ένας αστυνομικός, ένα στέλεχος της αεροπορίας και ένας του πολεμικού ναυτικού έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, κατά την διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που εξελίσσεται στην Κρήτη.

Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Debater, μετά την σύλληψη 42χρονου που συνελήφθη στις 20 Ιουνίου και είχε στην κατοχή του «μίνι οπλοστάσιο», ενώ παρότρυνε σε επιθέσεις κατά αστυνομικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας εκ των στρατιωτικών, που χρωστούσε σε μέλη της σπείρας, αντί χρημάτων τους προμήθευε με καύσιμα που έκλεβε από το στρατόπεδο που υπηρετούσε.

Σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα από την Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων Χανίων, με την συνδρομή Αστυνομικών των ΠΟΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, με παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών εκτεταμένη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα και έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.