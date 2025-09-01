Με διασυνδέσεις και στους κόλπους της Εκκλησίας η “μαφία της Κρήτης” – Ο ρόλος του κληρικού που εμπλέκεται στο κύκλωμα

Αίσθηση προκαλούν τα ολοένα και περισσότερα στοιχεία που βλέπουν το “φως”, σχετικά με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο δαιδαλώδες κύκλωμα στην Κρήτη, που δραστηριοποιούταν σε υποθέσεις όπλων, ναρκωτικών και εκβιασμών.

Ανάμεσα στους 48 συλληφθέντες βρίσκονται αστυνομικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση συγκαταλέγεται και ένας κληρικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω κληρικός φέρεται να εκβίαζε άλλους κληρικούς για λογαριασμό του κυκλώματος.

Μάλιστα, οι νόμιμες συνακροάσεις είναι άκρως αποκαλυπτικές, καθώς φέρεται να έγινε προσπάθεια να ελεγχθούν κομβικές θέσεις στην ηγεσία της Εκκλησίας στην Κρήτη, για να εκμεταλλευθούν την εκκλησιαστική περιουσία.

Αυτό που προκύπτει επίσης από την έρευνα είναι ότι τα μέλη της “μαφίας”, που είχαν απλώσει τα “πλοκάμια” τους στην Κρήτη, ένιωθαν… άτρωτα και πολλές φορές δεν χρησιμοποιούσαν κάποια διαδικτυακή κρυπτογραφημένη εφαρμογή, αλλά συνομιλούσαν από κανονική γραμμή, είτε αντάλλαζαν απλά SMS.

Μεταξύ των τουλάχιστον 48 συλληφθέντων, εκτός από ενστόλους και επιχειρηματίες, βρίσκονται γνωστά ονόματα του υποκόσμου, ακόμα και έγκλειστοι για σοβαρές υποθέσεις.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του STAR, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι κι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δυο στρατιωτικοί, ο ένας του πολεμικού ναυτικού και ο άλλος της πολεμικής αεροπορίας.

Στο επίκεντρο της εγκληματικής οργάνωσης, βρίσκονται δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστά στην τοπική κοινωνία και με ιστορικό σε υποθέσεις εκβιασμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φερόμενοι ως “εγκέφαλοι” της οργάνωσης είχαν διατηρούσαν ένα πολυτελές ξενοδοχείο εκτός Χανίων, ακριβά οχήματα και κατοικίες υψηλής αξίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που έβγαζαν από τις παράνομες δραστηριότητές τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα “ξέπλεναν” σε επιχειρήσεις Airbnb, beach bar και ξενοδοχεία. Γι’ αυτό τον λόγο ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και επιχειρηματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως έχει ένας Κρητικός επιχειρηματίας, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από δύο δεκαετίες για εισαγωγή κοκαΐνης, από την νότια Αμερική στην Θεσσαλονίκη.

Όπως μετέδωσε το Μega, το 2018 είχε ενταχθεί σε μια μεγάλη δικογραφία πάλι για παρόμοια εγκλήματα κι εκβιάσεις με εμπλεκόμενα περίπου 100 άτομα στα Χανιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, κύριο ρόλο φαίνεται πως είχε και ένας άλλος Κρητικός επιχειρηματίας, που παλαιότερα είχε θεωρηθεί ως ύποπτος για συμμετοχή σε ομάδα μπράβων από την Κρήτη που δρούσε στην Αθήνα. Αυτός φαίνεται να είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και να έχει πολυσχιδή δραστηριότητα στην Κρήτη.

Πάντως, όπως προκύπτει, η δράση της οργάνωσης κάλυπτε μεγάλο μέρος του νησιού, ελέγχοντας κυρίως τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών.