Κρήτη: Γνωστός επιχειρηματίας αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης από την αυτοκτονία γνωστού επιχειρηματία, πολιτικού και οικονομικού παράγοντα της περιοχής του Μαλεβιζίου.

Ο λόγος για τον 79χρονο Σπύρο Καλλέργη, ο οποίος σύμφωνα με το cretalive.gr, βρέθηκε νεκρός από τη σύντροφο του μέσα στην αυλή του σπιτιού του, με το πιστόλι δίπλα του.

Cretalive.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας patris, ο 79χρονος, που έχει διατελέσει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, άφησε σημείωμα στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Σε αυτό αναφέρει ως κύριο λόγο τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Καλλέργης

Ο Σπύρος Καλλέργης, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τύλισο Μαλεβιζίου ,το πρώτο παιδί του Αντωνίου Καλλέργη με καταγωγή από την Μονή Μαλεβιζίου και της Φωτεινής(Μαναβάκη) Καλλέργη από την Τύλισο Μαλεβιζίου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο Μαλεβίζι και όταν τέλειωσε τις γυμνασιακές του σπουδές μπήκε στην σχολή μηχανικών της πολεμικής αεροπορίας Τατοϊου.

Τελειώνοντας τις σπουδές και την θητεία του στην αεροπορία, εργάστηκε στο κεντρικό εργοστάσιο αεροσκαφών(ΚΕΑ) ενώ παράλληλα ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας τον εκδοτικό οίκο «ΔΕΣΜΟ».

Ως άνθρωπος ανήσυχος και δραστήριος συνέχισε την πορεία του δημιουργώντας ένα εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης στην Παιανία Αττικής με την επωνυμία «ALFAPLASTIKS»ΕΠΕ .

Το 1981 αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του την Κρήτη και στον τόπο του το Μαλεβίζι όπου συνέχισε την δραστηριότητα του πλέον στο χώρο των οικοδομικών, ξενοδοχειακών & σταθμών αυτοκινήτων ,( ανοίγοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας με συνεργάτες κυρίως από το Μαλεβίζι), καθώς και στον αγροτικό τομέα με την δημιουργία αμπελώνων αλλά και οινοποιείου και την παραγωγή ιδιαίτερων κρασιών ντόπιων ποικιλιών.

Πέρα όμως από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια και σαν αθλητής στο χώρο της πάλης, ασχολήθηκε με την ίδρυση του «ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΟΥ Α.Ο.» στην Ελληνορωμαϊκη και Ελευθέρα πάλη στην Κρήτη όπου και εκλεγόταν πρόεδρος για τριάντα και πλέον χρόνια , εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας Πάλης Ελλάδος για 25 έτη και ιδρυτής και πρόεδρος της τοπικής επιτροπής πάλης Κρήτης με πολλές διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδος ,τρείς φορές αρχηγός των Ελληνικών αποστολών σε παγκόσμια πρωταθλήματα (Ατλάντα –Βουδαπέστη – Πάτρα).