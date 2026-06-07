Νέος σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας

Νέος σεισμός μεγέθους 3,8 Ριχτέρ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7/6 στην Εύβοια σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 11 χιλιόμετρα.

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Νωρίτερα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.