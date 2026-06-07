Νέος σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Το επίκεντρο της δόνησης
Νέος σεισμός μεγέθους 3,8 Ριχτέρ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7/6 στην Εύβοια σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 11 χιλιόμετρα.
Νωρίτερα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.
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