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ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας

Το επίκεντρο της δόνησης

Νέος σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
MotionTeam
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 19:30

Νέος σεισμός μεγέθους 3,8 Ριχτέρ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7/6 στην Εύβοια σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 11 χιλιόμετρα.

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Νωρίτερα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

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