Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της στο Αυλωνάρι

Tη γυναίκα εντόπισε ο γιος της

Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της στο Αυλωνάρι
DEBATER NEWSROOM

Σοκ έχει προκαλέσει στο Αυλωνάρι Ευβοίας ο θάνατος μίας 65χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η γυναίκα δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που ανησύχησε τον γιο της. Όταν πήγε στο σπίτι για να τη βρει, ήρθε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα — τη μητέρα του κρεμασμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αυτοχειρία, ωστόσο τα συμπεράσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ