Το σημείωμα που άφησε η 43χρονη πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που αυτοκτόνησε – Ήταν στην φυλακή ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του

Σημείωμα στα παιδιά της φέρεται να είχε αφήσει η 44χρονη οικονομολόγος και πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που αυτοκτόνησε στο κελί στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έχει αφήσει και σημείωμα προς τα παιδιά της.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο σημείωμα εκφράζει την αγάπη της στα παιδιά της, τους ζητάει να μην την ξεχάσουν και καταλήγει λέγοντας «Σας παρακαλώ συγχωρέστε με», εάν τα πλήγωσε ποτέ. Η 44χρονη οικονομολόγος, πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή πανεπιστημίου των ΗΠΑ, κατηγορούνταν ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του.

Προ ημερών είχε εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών εις βάρος της για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του καθηγητή.

Να θυμίσουμε το βράδυ της Πέμπτης 4/6 η 44χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή και οικονομολόγος έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στις τουαλέτες των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Η 44χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη από συγκρατούμενές της στον χώρο των κοινών μπάνιων των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε φτιάξει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο από σεντόνι και σεντόνι και είχε κρεμαστεί.

«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της προκαλεί βαθιά θλίψη και αναδεικνύει το τραγικό μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Ανεξάρτητα από τη δικαστική της εξέλιξη, το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά καλούνται πλέον να διαχειριστούν την απώλεια και των δύο γονέων τους συνιστά μια ανθρώπινη τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον τους» ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος και πρόσθεσε:

«Η προτεραιότητα όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανατροφή τους. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος πατέρα ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των ανιψιών του και να τους προσφέρει την αναγκαία οικογενειακή στήριξη σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

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Το χρονικό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή

Ο Πολωνός καθηγητής δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στην Αγία Παρασκευή στις αρχές Ιουλίου του 2025. Το θύμα εντοπίστηκε περίπου στις 16:15 την 4η Ιουλίου επί της οδού Ειρήνης, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη και στη συνέχεια άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, με τις Αρχές να στρέφονται στο οικογενειακό περιβάλλον. Στο μικροσκόπιο τέθηκε η πρώην σύζυγος, με την οποία ο Πολωνός καθηγητής είχε οικονομικές διαφορές. Οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει ότι ο καθηγητής και η πρώην σύζυγός του είχαν διαμάχες για τα έσοδα και τη διαχείριση εταιρειών στις ΗΠΑ. Η 44χρονη φέρεται, δε, να χρησιμοποιούσε τα παιδιά τους ως «μοχλό» πίεσης για να υποκύψει στις απαιτήσεις της.

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Η Αστυνομία κατάφερε να εξιχνιάσει την εν ψυχρώ δολοφονία προχωρώντας σε πέντε συλλήψεις. Η πρώην σύζυγος του καθηγητή κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας, με τον 35χρονο σύντροφό της να αναλαμβάνει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Ως συνεργοί εντοπίστηκαν 3 άτομα αλβανικής καταγωγής που βοήθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος.

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Οι λόγοι πίσω από την δολοφονία του Πολωνού καθηγητή φέρονταν να ήταν προστριβές με την πρώην σύζυγό του για θέματα που αφορούσαν τα δύο τους παιδιά, καθώς και οικονομικές διαφορές.