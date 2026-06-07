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Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 55χρονου «Αντώνη Τζίμα» στο Αίγιο

Καταζητούνταν από την Ίντερπολ για δολοφονία ενός Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 55χρονου «Αντώνη Τζίμα» στο Αίγιο
Patrapress
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα την Κυριακή 7/6 στο Αίγιο προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία ενός Έλληνα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τον Απρίλιο του 1999 και είχε επικηρυχθεί από τις αυστραλιανές αρχές με το ποσό των 200.000 δολαρίων Αυστραλίας, ενώ ήταν γνωστός για τον άνθρωπο με τα «χίλια πρόσωπα», ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούσε το όνομα «Αντώνης Τζίμας» σύμφωνα με το patrapress.

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Φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ονόματα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης», «Κάνης» ενώ θεωρείται βέβαιο ότι μιλάει καλά ελληνικά λόγω των χρόνων που έχει ζήσει στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Patrapress.gr ο 55χρονος έμενε σε σπίτι που έμοιαζε με φρούριο καθώς ήταν περιφραγμένο με ψηλούς τοίχους, ενώ ο καταζητούμενος είχε φροντίσει να προστατεύεται από μεγάλο αριθμό άγριων σκύλων, ώστε να αποτρέπει οποιονδήποτε να πλησιάσει.

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Οι αυστραλιανές αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν καταλήξει στην εκτίμηση ότι είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, προστατευόμενος πιθανώς από στενό κύκλο ανθρώπων.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ανακοινώσει χρηματική αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Αχαΐα: Με το όνομα «Αντώνης Τζίμας» συνελήφθη ο επί 26 χρόνια ομογενής φυγάς δολοφόνος της Αυστραλίας ΦΩΤΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Αχαΐα: Με το όνομα «Αντώνης Τζίμας» συνελήφθη ο επί 26 χρόνια ομογενής φυγάς δολοφόνος της Αυστραλίας ΦΩΤΟ

Το 2003 οι ελληνικές αρχές είχαν αναλάβει τη δίωξη, ωστόσο το έγκλημα βάσει του ελληνικού δικαίου αντιμετώπισε τον κίνδυνο της 20ετούς παραγραφής, γεγονός που ώθησε τις αυστραλιανές αρχές να ανανεώσουν τις δημόσιες εκκλήσεις τους με σύγχρονα ψηφιακά σκίτσα για το πώς μοιάζει σήμερα.

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