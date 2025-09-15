Κρήτη: Επιχείρηση αποσυμφόρησης του νησιού – Πάνω από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ώρες

Στην επιχείρηση για την αποσυμφόρηση της Κρήτης από τους παράτυπους μετανάστες προχωράει άμεσα η κυβέρνηση όπως αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη το πρωί της Δευτέρας 15/9 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και συμμετείχαν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς αποφασίστηκε το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβουν τη μεταφορά περίπου 600-700 μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου 1.500 παράνομοι μετανάστες τις τελευταίες ημέρες.

Διάσωση 40 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του Λιμενικού οργανώθηκε η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Σε κατάσταση «ασφυξίας» είναι η Κρήτη, λόγω των μεταναστευτικών ροών του τελευταίου δεκαήμερου κι ενώ στο νησί συνεχίζουν να καταφθάνουν βάρκες με μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μέσα στο Σαββατοκύριακο στα νότια της Γαύδου έφταναν – με διαφορά λίγων ωρών – σκάφη στα οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες, με την Frontex και τις λιμενικές αρχές να σπεύδουν προς τη διάσωσή τους.

Το αποτέλεσμα είναι οι εκατοντάδες μετανάστες να μεταφερθούν στην Αγυιά για προσωρινή φιλοξενία, γεγονός που προκάλεσε μυριάδες προβλήματα.

Ήδη στον χώρο μένουν εδώ και 28 ημέρες 348 μετανάστες οι οποίοι εξαιτίας των διαδικασιών που έχουν «παγώσει» δεν έχει γίνει η προώθησή τους προς τις δομές της χώρας.

Οι εκατοντάδες μετανάστες μένουν σε άθλιες συνθήκες καθώς υπάρχουν μόλις δύο ντουζ και μία τουαλέτα, ο κλιματισμός δεν επαρκεί για τόσα άτομα, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος για μία υγειονομική «βόμβα».

Σε αυτόν τον αριθμό έρχονται να προστεθούν και οι νέοι μετανάστες που έφταναν το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα πλέον να φιλοξενούνται εκεί πάνω από 1.100 άτομα.

Οι φορείς που έχουν αναλάβει την φιλοξενία των μεταναστών είναι σε απόγνωση, καθώς βλέπουν πως το κράτος δεν τους δίνει την παραμικρή βοήθεια.

«Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και απίστευτες. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Βρισκόμαστε στο έλεος των συνθηκών», επισημαίνει η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη Ζερβουδάκη και τονίζει πως «υπάρχουν μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά από τις 18 Αυγούστου και δεν βλέπουμε το κράτος να τους μεταφέρει στις υπόλοιπες δομές. Τώρα με τη νέα εισροή των μεταναστών υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η Αγυιά σε μία υγειονομική βόμβα».