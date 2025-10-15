Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Ιεράπετρα και Γαύδο

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου και στους Καλούς Λιμένες αντίστοιχα

Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Ιεράπετρα και Γαύδο
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Σε νέες περισυλλέξεις μεταναστών προχώρησε το Λιμενικό μετά τον εντοπισμό δύο νέων ομάδων σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στην Κρήτη.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 27 μεταναστών επιβαινόντων σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Πλωτό του λιμενικού σώματος περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Nωρίς σήμερα το πρωί, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε 67 μετανάστες στην περιοχή Καραβέ της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και φροντίδα από τις αρμόδιες αρχές.

