Σεισμοί 4,7 και 5,3 Ρίχτερ στη Γαύδο – Έγιναν αισθητοί σε όλη την Κρήτη

Δύο σεισμοί μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Ιουνίου στην Γαύδο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 12:31 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου.

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Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά μετά, δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,3 ταρακούνησε και πάλι το νησί.

Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 6 χλμ ανατολικά της Γαύδου με εστιακό βάθος τα 10 χλμ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.