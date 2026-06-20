Σεισμοί στη Γαύδο: “Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός – Να ελεγχθούν οι παλιές οικίες” είπε ο Αθανάσιος Γκανάς

Για τους δύο σεισμούς, μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ, που χτύπησαν την Γαύδο το μεσημέρι του Σαββάτου, 20 Ιουνίου μίλησε ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γκανάς, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε: «Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, ήταν η ισχυρότερη και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος στις παλιές οικίες της Γαύδου, των Σφακίων και των περιοχών του νότιου Ρεθύμνου», αναφέροντας, παράλληλα, ότι οι δύο δονήσεις σημειώθηκαν στο ίδιο ρήγμα.

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«Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αναφορά για βλάβες ή ζημιές, όμως η σύσταση για ελέγχους γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους» ανέφερε στο ΕΡΤnews. «Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ανατολικά της Γαύδου. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31, ώρα Ελλάδας, και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Έξι λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος εκδηλώθηκε πάνω στο ίδιο ρήγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων δήλωσε ότι και τα δύο γεγονότα προέρχονται από το ίδιο ρήγμα και το ίδιο επίκεντρο ενώ το εστιακό τους βάθος εκτιμάται ότι είναι μικρό, περίπου στα 15 χλμ., γεγονός που τα κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές δονήσεις.

«Κοντά στη Γαύδο υπάρχουν ενεργά ρήγματα με δυναμικό να δώσουν σεισμούς αυτού του μεγέθους. Αναφορικά με το μεγάλο ρήγμα της Τάφρου του Πτολεμαίου, σημείωσε ότι βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιότερα. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπήρχε κάποια ένδειξη για κίνδυνο υποστήριξε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να προμήνυε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Γαύδου.

Αναφορικά με το εάν αναμένεται κάποια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση ο κ. Γκανάς ήταν επιφυλακτικός: «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα». Θέλοντας ωστόσο να καθησυχάσει τους κατοίκους τόνισε ότι «στην περιοχή έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν σεισμοί ανάλογου μεγέθους. Τα μεγέθη κοντά στα 5 Ρίχτερ είναι συνήθη για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν αποτελούν κάτι ιδιαίτερο».