Ιεράπετρα: Περισυλλογή περίπου 68 αλλοδαπών από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Περίπου 68 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Μάλτας, στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι περισυνελεγέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ