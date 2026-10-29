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ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 57χρονος μετά από τραυματισμό από όπλο

Ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε

Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 57χρονος μετά από τραυματισμό από όπλο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας μεταφέρθηκε με τραύματα από όπλο ένας 57χρονος, νωρίτερα το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026. Ο 57χρονος βρισκόταν σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας και φέρεται να αυτοτραυματίστηκε. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

   Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν αστυνομικοί από το Α.Τ Ιεράπετρας.

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