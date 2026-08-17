Τραγωδία στην Κρήτη: 81χρονη έπεσε ενώ επιβιβαζόταν σε λεωφορείο και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε στον Ανισαρά Χερσονήσου της Κρήτης το μεσημέρι της Κυριακής, 16 Αυγούστου, με μια ηλικιωμένη γυναίκα να χάνει τη ζωή της ύστερα από πτώση.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, η 81χρονη επιχείρησε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία της και έπεσε προς τα πίσω.

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Κατά την πτώση της, η 81χρονη χτύπησε με δύναμη το πίσω μέρος του κεφαλιού της στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 81χρονη κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.