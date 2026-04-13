Κρήτη: Αφίξεις 72 μεταναστών σε Άρβη και Γαύδο μέσα σε λίγες ώρες – Δείτε φωτογραφίες

Νέα περιστατικά άφιξης μεταναστών καταγράφηκαν το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα 13/4 σε Άρβη Ηρακλείου και Γαύδο στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στις Αρχές.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ομάδα ανθρώπων χωρίς έγγραφα έφτασε με πλαστική βάρκα με μηχανή στην Άρβη γύρω στις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 38 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, ενώ εκτιμάται ότι οι περισσότεροι είναι από το Σουδάν. Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη με το Λιμενικό μέχρι στιγμής να μη διαθέτει πλήρη καταγραφή.

Νωρίτερα, είχε καταγραφεί ακόμα ένα περιστατικό στη Γαύδο, στην παραλία της Τρυπητής, όπου εντοπίστηκαν 34 μετανάστες που είχαν αποβιβαστεί με φουσκωτή λέμβο. Άνδρες του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισαν διάσπαρτους στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται η μεταφορά τους στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια στα Χανιά, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα περιστατικά σε Άρβη Ηρακλείου και Γαύδο, σημειώνει το neakriti.gr, αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση στα νότια θαλάσσια σύνορα της Κρήτης, ιδιαίτερα σε συνθήκες καλοκαιρίας, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή και τις τοπικές κοινωνίες να βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή.