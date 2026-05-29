Σοκ στην Κρήτη: Οδηγός έκανε επικίνδυνη προσπέραση 8 οχημάτων (Βίντεο)

Ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό στην άσφαλτο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου οδηγός καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί αλλεπάλληλες προσπεράσεις υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με το υλικό που ανήρτησαν οι «Όψεις του Ηρακλείου» στο Facebook, το όχημα κινείται σε επαρχιακό ορεινό δρόμο της Κρήτης με περιορισμένη ορατότητα, την ώρα που τα υπόλοιπα αυτοκίνητα τηρούν τα όρια ταχύτητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προχωρά σε διαδοχικές προσπεράσεις, καταφέρνοντας να ξεπεράσει συνολικά οκτώ οχήματα σε στροφή, χωρίς καθαρή εικόνα του δρόμου μπροστά του.

Στη συνέχεια επιχειρεί να προσπεράσει και φορτηγό, ενώ πλησιάζει σε νέα στροφή με σχεδόν μηδενική ορατότητα, συνεχίζοντας την επικίνδυνη πορεία του χωρίς εμφανή επιβράδυνση.

Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, υπάρχει στο οδόστρωμα, διπλή γραμμή, που σημαίνει ότι απαγορεύεται η προσπέραση.