Χατζηδάκης: Δεκάδες δισεκ. για τη χώρα για την περίοδο 2028 – 2034

Μια «γεύση μέλλοντος» και για την Ελλάδα και για την Κρήτη ειδικότερα, κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κλείνοντας τις εργασίες της ημερίδας του Economist με θέμα, «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Οι λέξεις – κλειδιά είναι ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, επεσήμανε, και αφού προηγουμένως, όπως είπε, η κυβέρνηση έδωσε έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα και στο νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών. Είναι η ώρα, «αφού πετύχαμε τη σταθεροποίηση, αφού γίναμε ελκυστικοί για επενδύσεις, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα». Να μπορέσει η χώρα μας «να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό και στην αβεβαιότητα, φεύγοντας μπροστά, όπως έφυγαν άλλες χώρες ευρωπαϊκές, για παράδειγμα η Ιρλανδία, με την οποία, υπενθυμίζω, ήμασταν μαζί στα μνημόνια, στις αρχές του 2010».

Αναγκαίες είναι οι «περαιτέρω μειώσεις φόρων. Όχι μόνο στη ΔΕΘ – φόροι που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός και που θα αφορούν σε διάφορες κατηγορίες – αλλά φόροι που θα μειωθούν σε όλο το βάθος της επόμενης τετραετίας. Λελογισμένα και σοβαρά. Δεν θα εμφανιστούμε ποτέ ως πολιτικοί αη-Βασίληδες. Και αυτό είναι η διαφορά» με την προηγούμενη κυβέρνηση, υπονόησε.

Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα δοθεί «πολύ μεγαλύτερη έμφαση» είναι η εκπαίδευση, και στο σημείο αυτό σημείωσε με έμφαση ότι «η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτό που έγινε με τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήταν ένα πρώτο μικρό βήμα, και με τα δημόσια πανεπιστήμια συνεργαζόμενα με ξένα ιδρύματα. Και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί να δημιουργήσουν ένα καινούριο χάρτη».

Ένα άλλο θέμα που έθιξε διεξοδικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ήταν οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων: «Δεν είμαστε σοβιετικό κράτος και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ, δεν μπορούμε και δεν θέλουμε φυσικά να εξαναγκάσουμε καμιά επιχείρηση να συγχωνευτεί με κάποια άλλη. Όμως η Ελλάδα, είναι η χώρα αυτή την ώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό μακράν, μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη», παρατήρησε.

Από την ομιλία του αντιπροέδρου περί μέλλοντος, δεν θα μπορούσε να λείπει, ασφαλώς, η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη: «Παρουσιάζεται ως ένα μεγάλο βήμα της τεχνολογίας. Δεν είναι. Βασικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη αλλαγή της ζωής μας συνολικά. Η ιστορική αυτή περίοδος των τελευταίων αιώνων θα χωριστεί στην περίοδο προ τεχνητής νοημοσύνης και μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Και, προσέξτε, η μεγάλη αλλαγή δεν θα είναι όπως νομίζουν κάποιοι σε δέκα χρόνια ή σε είκοσι χρόνια. Η μεγάλη αλλαγή ξεκίνησε. Και εμείς πρέπει να είμαστε ενεργά παρόντες», διεμήνυσε.

Σημαντική παράμετρος κατά τον κ. Χατζηδάκη, είναι το γεγονός ότι στους 100 καλύτερους επιστήμονες πανευρωπαϊκά, η Ελλάδα διαθέτει τους 10 – και «είναι ένα μεγάλο όπλο το επιστημονικό μας δυναμικό για να συμμετέχουμε σε αυτό το άλμα που επαναλαμβάνω δεν είναι τεχνολογικό άλμα. Είναι οικονομικό άλμα, για το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε ούτε λεπτό».

Στο σημείο αυτό μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, προανήγγειλε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη θα κατέχει κεντρικό άξονα στο οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι θεωρούμε ότι είναι βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, επομένως για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την στήριξη της πορείας της χώρας στα επόμενα χρόνια».

Επόμενο θέμα το οποίο έθεσε, ήταν η έρευνα και η τεχνολογία, για το οποίο παρέπεμψε στην τοποθέτηση-σκέψη του πρωθυπουργού για τη δημιουργία χωριστού υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος έστειλε το μήνυμα, ότι «δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί το οικονομικό πρόβλημα οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας με τη λογική του ‘δος ημίν σήμερον’ ή με κάποια φιλοδωρήματα δεξιά και αριστερά. Τίποτα δεν έχω εναντίον αυτών των προσεγγίσεων, όλα έχουν τη χρησιμότητά τους, πολύ μεγαλύτερη χρησιμότητα όμως έχει να κατανοήσουμε πόσο αλλάζει ο κόσμος, ποιες είναι οι δυνατότητές μας και τι μπορούμε να κάνουμε σκεπτόμενοι στο μέλλον. Αυτή είναι και η υποχρέωση της ηγεσίας», υπογράμμισε.

Σημαντικό εργαλείο για το άμεσο μέλλον, το καινούριο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευθύνη του συντονισμού – διαπραγμάτευσης του οποίου έχει ο Κ. Χατζηδάκης. «Υπάρχει ένας μύθος ήδη, ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα θα πέσει σε δημοσιονομικό γκρεμό. Δεν θα πέσει», διαβεβαίωσε και εξήγησε:

«Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούν – χωρίς να λογαριάσουμε τα δάνεια – για 50 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2028-2034. Βεβαίως τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο και γι’ αυτό χρειάζεται σωστή εκπροσώπηση της χώρας στις Βρυξέλλες, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το πώς θα ασκηθεί η Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όμως, πέρα από τους πόρους της συνοχής, της κοινής αγροτικής πολιτικής κτλ., για πρώτη φορά υπάρχει ένα τεράστιο ταμείο, το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι της τάξεως των 410 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσο και να περιοριστεί από τις διαπραγματεύσεις, τεράστιο θα παραμείνει. Είναι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας όπως λέγεται, και το οποίο μοιράζεται, όχι με βάση την πρόταση της Κομισιόν, όχι με εθνικές ποσοστώσεις, αλλά επί τη βάσει της σοβαρότητας και της καινοτομίας των προτάσεων που θα έρθουν και θα καλύπτουν αυτό τον χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, έτσι ώστε η Ευρώπη να κόψει δρόμο και να περάσει μπροστά».

Όπως κατέληξε ως προς το θέμα αυτό: «Εάν γίνει η μοιρασιά απλά και μόνο με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, η Ελλάδα από αυτά τα 410 δισεκατομμύρια θα μπορούσε να πάρει 8 – 10 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, μισό ΕΣΠΑ, μισό Ταμείο Ανάκαμψης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε προτάσεις». Και, «δεν μπορούμε να μιλάμε για τη νέα εποχή χωρίς τα συστατικά της νέας εποχής».

Συμπερασματικά, «δεν χρειαζόμαστε, ούτε τοξικότητα, ούτε εμφύλιο πετροπόλεμο, ούτε εξυπναδούλες. Αρκετά και με το μίσος και με την πώληση εξυπνάδας». Αντιθέτως, συνέχισε ο Κ. Χατζηδάκης, «αυτό που χρειάζεται ο τόπος, είναι μια σύγχρονη σοβαρή πολιτική που θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ανάγκες της νέας γενιάς και θα δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Θα ήταν ντροπή, έχοντας το 10% των επιστημόνων τεχνητής νοημοσύνης, να έχουμε το 50% του λαϊκισμού στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σε έναν πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «ο βασικός λόγος που μπήκα στην πολιτική, ήταν γιατί με ενοχλούσαν τα ψέματα, η δημαγωγία και η αρλουμπολογία. Είμαστε πια στο 2026. Είναι καιρός – ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι φυσικά να συμφωνούμε – να βάλουμε στην άκρη τα άκρα, να βάλουμε στην άκρη τον φανατισμό και να προσπαθήσουμε να γίνουμε έξυπνοι και παραγωγικοί. Δεν θέλει πάρα πολλή προσπάθεια, πιστέψτε με, δύο βιβλία να ανοίξουμε, τρία sites να διαβάσουμε, τι γίνεται σε άλλες χώρες που έχουν προχωρήσει πιο μπροστά από την Ελλάδα, θα τα καταφέρουμε Έχουμε την εξυπνάδα, έχουμε το ταλέντο, έχουμε τους ανθρώπους. Εκείνο που χρειάζεται είναι να κλείσουμε τα παλιά βιβλία και να ανοίξουμε καινούργια», κατέληξε.

Πριν την ομιλία του εξ άλλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε δηλώσεις του είχε επισημάνει ότι «οι υποδομές που προχώρησαν και προχωρούν, αυτονόητα έχουν μια θετική επίδραση στην ανάπτυξη της Κρήτης. Εγώ προσωπικά θέλω να σταθώ σε αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα, και αυτά είναι στενά συνδεδεμένα, και στην Κρήτη, και σε όλη την Ελλάδα, με δύο παραμέτρους: ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Και αυτά με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένα με την έρευνα, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη».

«Εκεί επενδύουμε – συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης – για να κάνει η Ελλάδα ένα μεγάλο άλμα στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη μπορεί να πρωταγωνιστήσει διότι έχει τρία διαφορετικά πανεπιστήμια. Έχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο έχει το δικό του διακριτό στίγμα. Έχει όλες τις δυνατότητες για να πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη της χώρας».