Κοζάνη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε υπαίθρια έκταση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κοζάνη, μετά τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη σήψη σε υπαίθρια έκταση.

Το άψυχο σώμα βρέθηκε στην περιοχή Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως, έξω από την πόλη της Κοζάνης.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σορό εντόπισε κτηνοτρόφος, ο οποίος ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.

Δύσκολο το έργο της ταυτοποίησης

Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της Αστυνομίας.

Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν έχει καταστεί δυνατό σε αυτό το στάδιο να προσδιοριστούν το φύλο και η ηλικία του ατόμου, ούτε φυσικά η ταυτότητά του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το άψυχο σώμα βρισκόταν στην περιοχή για αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί.

Έρευνα για την ταυτότητα και τα αίτια θανάτου

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να εξεταστούν στοιχεία από δηλωμένες εξαφανίσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση.

Απαντήσεις για την ταυτότητα του ατόμου, τον χρόνο και τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που να αποσαφηνίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.