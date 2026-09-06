Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα – Στις φλόγες η χαράδρα του Στομίου, μάχη με 13 εναέρια

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς και τις φλόγες να έχουν φτάσει στη δύσβατη χαράδρα του Στομίου και στις όχθες του ποταμού Αώου.

Η πορεία της πυρκαγιάς προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία, καθώς η χαράδρα του Στομίου αποτελεί έναν από τους πλέον ευαίσθητους φυσικούς πυρήνες του Εθνικού Πάρκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά καίει πυκνή πευκόφυτη έκταση, ενώ οι πολλές χαράδρες και τα διάσελα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Στη μάχη 170 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες, με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά.

Στο πεδίο βρίσκονται επίσης εννέα ομάδες δασοκομάντος, οι οποίες αριθμούν συνολικά 53 άτομα και επιχειρούν στα πιο δύσβατα σημεία.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 13 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων ελικόπτερα, αεροσκάφη Canadair και Air Tractor.

Για τη χαρτογράφηση των μετώπων έχει επιστρατευτεί ενεργά και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, προσφέροντας στις δυνάμεις συνεχή εικόνα από την εξέλιξη της φωτιάς.

Εθελοντές και μηχανήματα στις επιχειρήσεις

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 30 εθελοντές από δασικούς συνεταιρισμούς της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου, καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντική είναι και η συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Κόνιτσας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν διαθέσει έξι υδροφόρες και τέσσερα χωματουργικά μηχανήματα.

Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, σε μία προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς μέσα στη δασική έκταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους ότι οι καπνοί από τη δασική πυρκαγιά κατευθύνονται προς την ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας.

Οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του ανάγλυφου και της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Οι χαράδρες, τα διάσελα και η πυκνή βλάστηση περιορίζουν τις δυνατότητες προσέγγισης των επίγειων δυνάμεων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της επιχείρησης να στηρίζεται στις συνεχείς ρίψεις των εναέριων μέσων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηγεσία της Πυροσβεστικής στην περιοχή

Στην Κόνιτσα βρίσκεται η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Στο πεδίο έχουν μεταβεί ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Συντονιστής Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, υποστράτηγος Ζώης Γιώτης, και ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσιώπος.

Στην ευρεία επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δασικής Υπηρεσίας.