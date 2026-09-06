Ζαχαράκη: 8.500 νέες φοιτητικές κλίνες και 227 εκατ. ευρώ για τα πανεπιστήμια

Στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, στη βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών ΑΕΙ επενδύει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της στο θεματικό περίπτερο «Academia» της 90ής ΔΕΘ, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού, με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης.

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Στο περίπτερο, τα ελληνικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν τα προγράμματα σπουδών, τις ερευνητικές επιτυχίες και τις δράσεις καινοτομίας και εξωστρέφειάς τους.

«Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο»

Η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα περιφερειακά πανεπιστήμια, εκτιμώντας ότι η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, η δημιουργία νέων τμημάτων και η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών μπορούν να τους προσφέρουν νέα δυναμική.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

«Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο», δήλωσε η υπουργός, σημειώνοντας ότι απαιτείται συνεκτική στρατηγική για να αποκτήσει η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση τη θέση και την ώθηση που χρειάζεται.

Πάνω από 90 εκατ. ευρώ για το στεγαστικό επίδομα

Αναφερόμενη στη φοιτητική μέριμνα, η υπουργός στάθηκε στον υπερδιπλασιασμό της χρηματοδότησης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Παιδείας εκταμίευε το 2019 περίπου 41 εκατ. ευρώ, ενώ τη φετινή χρονιά το αντίστοιχο ποσό έχει ξεπεράσει τα 90 εκατ. ευρώ.

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Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για τη βελτίωση της φοιτητικής στέγασης και την αύξηση των διαθέσιμων κλινών.

Στόχος 8.500 νέες φοιτητικές κλίνες

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, έχουν αρχίσει στην Κρήτη οι εργασίες κατασκευής των πρώτων νέων φοιτητικών εστιών.

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Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία 8.500 φοιτητικών κλινών μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Παράλληλα, αναμένονται οι υπογραφές με τους αναδόχους για έργα μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

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227 εκατ. ευρώ για 17 πανεπιστημιακά κτίρια

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά την αναβάθμιση παλαιών πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Έχει ήδη εξασφαλιστεί η έγκριση για την ένταξη 17 κτιρίων πανεπιστημιακών σχολών στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η σχετική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 227 εκατ. ευρώ.

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Τα έργα θα αφορούν τόσο τη λειτουργική όσο και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Επιπλέον, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έχουν ανακοινωθεί από τον Απρίλιο χρηματοδοτήσεις άνω των 118 εκατ. ευρώ για εργασίες συντήρησης σε πανεπιστήμια ολόκληρης της χώρας.

Πρόσθετα κονδύλια αναμένεται να κατευθυνθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα ιδρύματα.

Ενίσχυση προσωπικού στα δημόσια ΑΕΙ

Στο πεδίο της στελέχωσης, η υπουργός ανέφερε ότι από το 2019 έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των μελών ΔΕΠ, με τον διορισμό νέων καθηγητών.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η αύξηση του διοικητικού προσωπικού, ώστε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες των πανεπιστημίων.

Η Ελλάδα ως περιφερειακός εκπαιδευτικός κόμβος

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό.

Όπως επισήμανε, πανεπιστήμια της Κεντρικής, της Δυτικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσελκύουν νέους όχι μόνο από γειτονικές χώρες αλλά και από πιο μακρινές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται νέα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ.

Παπαϊωάννου: «Η Πολιτεία είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο»

Ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε ότι η Πολιτεία εργάζεται για τη βελτίωση τόσο των υποδομών όσο και των συνθηκών λειτουργίας των ΑΕΙ.

Αναφερόμενος στο ΑΠΘ, υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο πεδίο της πανεπιστημιακής ασφάλειας.

Για το Κτίριο Διοίκησης του Αριστοτελείου ανέφερε ότι χρειάζεται ενίσχυση και πως η Πολιτεία θα συμβάλει στην εξωτερική και, κυρίως, στη στατική αναβάθμισή του.

Έρευνα, καινοτομία και διεθνείς συνεργασίες

Κατά την επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, οι πρυτάνεις παρουσίασαν τους σχεδιασμούς και τα επιτεύγματα των ιδρυμάτων τους.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στα νέα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη συνολική αναβάθμιση της φοιτητικής εμπειρίας.

Ο νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κώστας Παπαδόπουλος, παρουσίασε τη σχεδιαζόμενη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τα βιομηχανικά διδακτορικά και τις φοιτητικές start-ups, επισημαίνοντας παράλληλα το χρόνιο κτιριακό πρόβλημα του ιδρύματος.

Ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος, παρουσίασε ρομποτικά συστήματα, ψηφιακές εφαρμογές και βραχίονες αυτοματισμού, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία.

Τέλος, η πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Μαρία Μιχαλοπούλου, αναφέρθηκε στα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με διεθνή πανεπιστήμια, στη δημιουργία παραρτήματος του ΔΠΘ στην Αίγυπτο και στο νέο Κέντρο Αριστείας ACRE για την κλιματική ανθεκτικότητα και την ψηφιακή καινοτομία στην αγροδιατροφή.