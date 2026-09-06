Άδωνις Γεωργιάδης: Έπαιξε τένις και έκανε βόλτα με το μετρό Θεσσαλονίκης – «Είναι νέο αξιοθέατο»

Με μία παρτίδα τένις και μία εκτενή βόλτα στο μετρό Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε την εβδομαδιαία περιοδεία του στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός δημοσίευσε στο X στιγμιότυπα από το πρωινό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας τη γυμναστική απαραίτητη και εκθειάζοντας τα δημοτικά γήπεδα τένις της πόλης.

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Μετά την αθλητική δραστηριότητα, σειρά είχε το μετρό και ειδικότερα ο σταθμός Βενιζέλου, όπου ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο από την έφορο Αρχαιοτήτων, Πολυξένη Αδάμ-Βελένη Πρωτοψάλτη.

Από τον σταθμό Βενιζέλου μέχρι τη Μίκρα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε τη διαδρομή του μέχρι τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.

Ο υπουργός Υγείας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα που συνάντησε στους σταθμούς, κάνοντας λόγο για «καθαριότητα, κλιματισμό, τάξη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην εταιρεία «Άκτωρ» και στον διευθύνοντα σύμβουλό της, Αλέξανδρο Εξάρχου.

«Ένα νέο αξιοθέατο της πόλης»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το έργο, υποστηρίζοντας ότι το μετρό δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς αλλά και ένα νέο σημείο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.

«Το μετρό αυτό δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι ένα νέο αξιοθέατο της πόλεως, το οποίο όλοι αξίζει να επισκεφθείτε και να απολαύσετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Ο υπουργός δήλωσε, επίσης, υπερήφανος ως μέλος της κυβέρνησης που ολοκλήρωσε και παρέδωσε το έργο στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στην ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας έκανε τον απολογισμό της περιοδείας του, η οποία περιλάμβανε επισκέψεις, εγκαίνια και ομιλίες σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προτού ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ.

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