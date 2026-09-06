Γυναίκες στην επιχειρηματικότητα: Μόλις 12,6% σε θέσεις CEO – Το μεγάλο χάσμα στη χρηματοδότηση

Σημαντική υποχώρηση της γυναικείας παρουσίας στις κορυφαίες διοικητικές θέσεις των επιχειρήσεων, αλλά και βαθύ χάσμα στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, καταγράφεται στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία παρουσίασε η Α’ αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, κατά την εκδήλωση του ΕΒΕΑ στη ΔΕΘ με τίτλο «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Ανθεκτικότητα: ισότητα, οικογένεια και συμπερίληψη στην πράξη».

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Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να κάνουν περισσότερες γυναίκες το πρώτο επιχειρηματικό βήμα, αλλά να αποκτούν τις δεξιότητες, τα κεφάλαια και τις διασυνδέσεις που χρειάζονται για να μετατρέψουν μία ιδέα σε βιώσιμη, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχείρηση.

Στο 12,6% οι γυναίκες CEO και Managing Directors

Επικαλούμενη την έρευνα Women in Business 2026 της Grant Thornton, η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου σημείωσε ότι η παρουσία των γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα μειώθηκε από 30,7% το 2025 σε 27,1% το 2026.

Ακόμη εντονότερη ήταν η υποχώρηση στις θέσεις CEO και Managing Director, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίστηκε από 20% σε μόλις 12,6%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν συνοδεύεται αυτομάτως από αντίστοιχη πρόσβαση στα ανώτατα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Μόλις 6% στις καινοτόμες startups

Το χάσμα διευρύνεται ακόμη περισσότερο όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις σε τεχνολογία, χρηματοδότηση και διεθνή ανάπτυξη.

Η συμμετοχή των γυναικών στις νεοσύστατες επιχειρήσεις υπολογίζεται περίπου στο 15%, ενώ στις καινοτόμες startups υποχωρεί μόλις στο 6%.

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«Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στην επιχειρηματικότητα ανάγκης», τόνισε η Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Όπως εξήγησε, είναι αναγκαίο περισσότερες γυναίκες να δημιουργούν επιχειρήσεις ευκαιρίας, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης και προοπτικές εισόδου στις διεθνείς αγορές.

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Μόνο το 2,5% της χρηματοδότησης

Κεντρικό εμπόδιο παραμένει η πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια.

Το 2024, οι επιχειρήσεις με αποκλειστικά γυναίκες στις ιδρυτικές τους ομάδες έλαβαν μόλις το 2,5% της χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου στην Ευρώπη.

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Η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου επισήμανε την αντίφαση ότι, ενώ διεθνείς μελέτες καταγράφουν καλύτερη συμπεριφορά αποπληρωμής και χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο των γυναικών στις μικροπιστώσεις, πολλές εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση ακόμη και σε μικρά ποσά επίσημης χρηματοδότησης.

Η πρόταση για έναν χρηματοδοτικό «διάδρομο»

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ πρότεινε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού «διαδρόμου», ο οποίος θα καλύπτει όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

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Ο σχεδιασμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

μικροπιστώσεις για την έναρξη μιας επιχείρησης,

εγγυοδοτικά εργαλεία για το στάδιο της ανάπτυξης,

πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια για τη μεγέθυνση και τη διεθνή επέκταση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιχειρηματική δικτύωση πρέπει να οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως πωλήσεις, συνεργασίες, χρηματοδότηση και εξωστρέφεια, και να μην περιορίζεται σε γενικά προγράμματα mentoring.

Νέο πρόγραμμα για γυναικείες startups

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Οργανισμό Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας, ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ και άλλων επιχειρηματικών φορέων.

Μέσω του ΟΓΕΗ εξετάζεται η επανάληψη και η διεύρυνση των προσκλήσεων προς καινοτόμες γυναικείες startups.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα συνδέει:

την εκπαίδευση,

τους επενδυτές,

τις μεγάλες επιχειρήσεις,

τις επιχειρηματικές αποστολές,

την υποστήριξη για scale-up.

Υποεκπροσώπηση και στην τεχνολογία

Σημαντικό παραμένει το χάσμα και στους τεχνολογικούς κλάδους.

Οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 32,8% των εργαζομένων στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, ενώ μόνο ένας στους πέντε ειδικούς στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι γυναίκα.

Η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου έδωσε έμφαση στην ανάγκη πρακτικής εκπαίδευσης σε τομείς όπως:

η Τεχνητή Νοημοσύνη,

το ηλεκτρονικό εμπόριο,

το ψηφιακό μάρκετινγκ,

η ανάλυση δεδομένων,

η κυβερνοασφάλεια.

Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων θεωρείται κρίσιμη για να μπορούν οι γυναικείες επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να διεκδικήσουν θέση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης.

Στις 18,8 μονάδες το χάσμα απασχόλησης

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην επιχειρηματικότητα, αλλά επεκτείνεται στην είσοδο, την παραμονή και την εξέλιξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2024 το δεύτερο υψηλότερο χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 18,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, περίπου το 75% των μητέρων μικρών παιδιών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας αναφέρουν ως βασική αιτία τις υποχρεώσεις φροντίδας. Το αντίστοιχο ποσοστό στους πατέρες περιορίζεται μόλις στο 13%.

Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται

Η Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ ανέδειξε ως αναγκαίες παρεμβάσεις:

τις διαφανείς διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών,

την ίση αμοιβή,

τα προγράμματα ομαλής επιστροφής στην εργασία,

την ανάπτυξη καλύτερων δομών φροντίδας,

τη σύνδεση των γυναικών με πραγματικές θέσεις ευθύνης.

Μέσω του ΟΓΕΗ σχεδιάζεται, επίσης, η δημιουργία οργανωμένης βάσης γυναικών με τα κατάλληλα προσόντα για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων.

«Η ουσία είναι να μη χάνουμε στην πορεία ανθρώπινο δυναμικό που έχει ήδη τις γνώσεις και τις δυνατότητες να προσφέρει», υπογράμμισε η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου.