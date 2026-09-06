Τραγωδία στα Γιαννιτσά: Υπέκυψε ο 27χρονος μετά τον καβγά έξω από νυχτερινό μαγαζί

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού ενός 27χρονου κατά τη διάρκεια καβγά στα Γιαννιτσά Πέλλας, καθώς ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 27χρονος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε νωρίς το πρωί της Κυριακής.

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Για τον θάνατό του ενημερώθηκε η Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του την 1η Σεπτεμβρίου.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί φέρεται να λογομάχησαν αρχικά μέσα σε νυχτερινό κατάστημα, όπου διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες.

Η ένταση συνεχίστηκε αργότερα, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά έξω από το κέντρο διασκέδασης. Κατά μαρτυρίες, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά.

Το πρώτο χρονικό της επίθεσης και της σύλληψης του 26χρονου είχε καταγράψει το DEBATER μετά το περιστατικό.

Τι υποστήριξε ο 26χρονος στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Γιαννιτσών και απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος.

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Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.