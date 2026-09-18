Χανιά: “Σοκαρισμένα αλλά καλά στην υγεία τους” τα 2 παιδιά που τα ξέχασαν μέσα στο σχολικό 

Σοκαρισμένα και ταλαιπωρημένα, αλλά καλά στην υγεία τους, είναι τα δύο παιδιά στα Χανιά όπου συνοδός σχολικού λεωφορείου τα ξέχασε μέσα στο όχημα για περίπου 5 ώρες την Τετάρτη (16/9/2026).

Και οι δύο υπεύθυνοι έχουν συλληφθεί, μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Ο Νίκος Φιωτάκης, Πρόεδρος του Κουντουρά Χανίων μίλησε στην ΕΡΤ για το αδιανόητο περιστατικό στα Χανιά αποκαλύπτοντας ότι «η συνοδός του σχολικού λεωφορείου ήταν καινούρια και ήταν οι πρώτες της 5-6 μέρες στη δουλειά».

«Οι γονείς είναι φοβισμένοι, όπως και τα παιδιά και προβληματισμένοι και δεν αφήνουν τα παιδιά να ξαναμπούν σε λεωφορείο», πρόσθεσε. «Θα μπορούσαμε να έχουμε δράματα αλλά είμαστε τυχεροί που ο καιρός ήταν δροσερός και τα παιδιά ήταν δύο και είχαν παρέα», ανέφερε ο πρόεδρος.

Και ο οδηγός του σχολικού και η 55χρονη συνοδηγός οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσίας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Υπενθυμίζεται ότι τα δυο παιδιά τάξης του προνηπίου που μεταφέρονταν σε νηπιαγωγείο του χωριού στα Χανιά, ηλικίας 4-5 ετών, βρέθηκαν ξεχασμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο (του ΚΤΕΛ) που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής τους.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι, όταν μια μαμά που πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, στο ολοήμερο. Ωστόσο από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Τότε ξεκίνησε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να φτάνει στον χώρο όπου το είχε παρκάρει το λεωφορείο.

Εκεί ο άνδρας εντόπισε όχι το ένα παιδί που αναζητούνταν αλλά δύο. Τα νήπια ήταν σε τραγική κατάσταση. «Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που πηγαίνει στο σχολείο της περιοχής.

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Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Απομακρύνθηκε η σχολική συνοδηγός

Το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό λέγοντας ότι: «Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω:

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Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.

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Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών».