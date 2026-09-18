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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Πάλοι Νισύρου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Επιχειρούν 6 πυροσβέστες

Φωτιά στην περιοχή Πάλοι Νισύρου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Πάλοι στη νήσο Νίσυρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:45.

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Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νισύρου.

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο, με το οποίο θα μεταβεί και μια ομάδα πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ από το νησί της Ρόδου και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Νισύρου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.

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