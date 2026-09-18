Φωτιά στην περιοχή Πάλοι Νισύρου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Πάλοι στη νήσο Νίσυρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:45.

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Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νισύρου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι στο νησί της Νισύρου. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο, με το οποίο θα μεταβεί και μια ομάδα πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ από το νησί της Ρόδου και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Νισύρου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.