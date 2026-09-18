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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Επιχειρούν 62 πυροσβέστες

Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:39

Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση, στο Ψάρι Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:15.

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Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Οιχαλίας συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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