“Red Code” για την Περιφέρεια Κρήτης ενόψει της κακοκαιρίας

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, αναφέρονται σε πρόγνωση της ΕΜΥ τα οποία αφορούν την εκδήλωση τους από σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 με την Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης να ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, δήλωσε από τα Χανιά, ότι ενόψει επιδείνωσης του καιρού σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά, τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους «Είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής με πλήρη ετοιμότητα των υπηρεσιών μας και των αρμόδιων τμημάτων και συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους», ανέφερε ο κ. Τσαπάκος και κάλεσε τους πολίτες να επισκεφθούν και να ενημερωθούν από τις σχετικές διαδικτυακές διευθύνσεις για θέματα προστασίας, ετοιμότητας και ασφάλειάς τους του Υπουργείου Κλιμματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , στο CivilCrete Τάλως και στο CivilCrete Τάλως App .

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Ανέφερε ότι η κακοκαιρία «θα εξελιχθεί από σήμερα το απόγευμα Τετάρτης με βορειοδυτική κατεύθυνση» και πως «θα διέπετε από ραγδαιότητα και αν επιβεβαιωθεί θα υπάρξουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες περιοχές» και τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε ψυχραιμία και υπευθυνότητα από όλους».

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες είναι: «112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ / 100 ΕΛΑΣ / 108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ / 166 ΕΚΑΒ».