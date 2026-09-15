Χανιά: Ομολόγησε η μητέρα πως χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ

Την κακοποίηση του 17 ημερών βρέφους στα Χανιά ομολόγησε η μητέρα του, καθώς το μωρό συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ Νεογνών στο Ηράκλειο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του.

Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση του από τα χέρια της 18χρονης μητέρας του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ωστόσο, η νεαρή ομολόγησε πως με τα χέρια της χτύπησε τα μάγουλα του παιδιού της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτητα και να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις που του έγιναν έδειξαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά τη διακομιδή του, μάλιστα, φέρεται να υπέστη και σπασμούς.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ Νεογνών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό.