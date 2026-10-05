Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 27χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 27χρονος στα Γρεβενά το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει, το kozanimedia.gr, τα ίχνη του 27χρονου από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί από το Σάββατο με τους συγγενείς του να δηλώνουν την εξαφάνισή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την ίδια πηγή ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει βάλει τέλος στη ζωή του.