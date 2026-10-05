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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 27χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο

Εντοπίστηκε έξω από το χωριό που διέμενε

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 27χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Νεκρός εντοπίστηκε ένας 27χρονος στα Γρεβενά το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει, το kozanimedia.gr, τα ίχνη του 27χρονου από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί από το Σάββατο με τους συγγενείς του να δηλώνουν την εξαφάνισή του.

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Κατά την ίδια πηγή ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει βάλει τέλος στη ζωή του.

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