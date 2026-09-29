Φωτιά σε φορτηγό στο Δρέπανο Κοζάνης – Διεκόπει η κυκλοφορία (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου σε φορτηγό όχημα που μεταφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ στο 210 χλμ της Εγνατίας Οδού στο Δρέπανο Κοζάνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 8:00.

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Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.