Μιλάνο: Νεαρός από τη Γκαμπόν μαχαίρωσε έναν 55χρονο – «Το απόλαυσα, θα το ξαναέκανα»
Σοκάρει το βίντεο
Ένα σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση που δέχθηκε ένας 55χρονος από έναν άνδρα από την Γκαμπόν έξω από μπαρ στο Μιλάνο έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα, ο 22χρονος χτύπησε το θύμα του με μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών, καταφέρνοντάς του πολλαπλά χτυπήματα.
«Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω» φέρεται να είπε μετά τη σύλληψη του ο Λαμίν Σαϊντιλί που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο και κρατείται στη φυλακή Σαν Βιτόρε.
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