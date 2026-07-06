Μιλάνο: Νεαρός από τη Γκαμπόν μαχαίρωσε έναν 55χρονο – «Το απόλαυσα, θα το ξαναέκανα»

Ένα σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση που δέχθηκε ένας 55χρονος από έναν άνδρα από την Γκαμπόν έξω από μπαρ στο Μιλάνο έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος χτύπησε το θύμα του με μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών, καταφέρνοντάς του πολλαπλά χτυπήματα.

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