Ο Ανεστίδης ζήτησε “συγγνώμη” και επιμένει ότι θα πάει στη συνάντηση της Δευτέρας – Ανεπιθύμητος στο Μαξίμου μετά τις ύβρεις κατά Μητσοτάκη

«Έκοψαν» τον Κώστα Ανεστίδη από τη συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα 19/1 στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τα χυδαία και υβριστικά σχόλια που έκανε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ενώ ο κ. Ανεστίδης είχε οριστεί εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων για τη συνάντηση της Δευτέρας, οι ντροπιαστικές δηλώσεις που έκαναν προκάλεσαν δυσφορία στο Μαξίμου.

Δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχής του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας, διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open.

Όπως ανέφερε, «πολύ πριν το βίντεο με τις ύβρεις η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή», προσθέτοντας ότι το επίμαχο υλικό «επιβεβαιώνει ότι η στάση αυτή ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας». Παράλληλα, ανέφερε πως «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι τέτοια πρόσωπα, τόσο λόγω του βίντεο όσο και λόγω των ελέγχων που εκκρεμούν εις βάρος τους, «δεν έχουν θέση στη συνάντηση».

Όπως ανέφερε νωρίτερα η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στο Mega, έως και την Πέμπτη βρισκόταν στη λίσστα των εκπροσώπων που θα πάνε στη συνάντηση, αλλά πλέον αυτό δεν ισχύει.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, ο Κώστας Ανεστίδης δέχεται πιέσεις από πολλούς αγρότες, ενώ οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας και Σωκράτης Αλειφτήρας από τα αγροτικά μπλόκα, του ζήτησαν να διευκολύνει την Επιτροπή και φύγει μόνος του.

Σήμερα το πρωί μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υποστηρίζοντας αρχικά ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα», ενώ στις επίμονες ερωτήσεις αν έχει μετανιώσει είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό». Σε ερώτηση για το αν ζητάει συγγνώμη ανέφερε «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια» σημείωσε ακόμα.

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες» υποστήριξε ο αγροτοσυνδικαλιστής για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ» είπε ακόμα ο Κώστας Ανεστίδης, επιμένοντας ότι παρά τα όσα βαρύτατα είπε για τον πρωθυπουργό «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω. Για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν» κατέληξε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Κώστας Ανεστίδης, μίλησε και στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, επιμένοντας εκ νέου ότι θέλει να εκπροσωπήσει τους αγρότες στο ραντεβού των λεγόμενων «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό.

«Όσα ειπώθηκαν, ειπώθηκαν σε συνομιλία μου off the record με τους δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ανοιχτή κάποια γραμμή, το διέρρευσαν κάτω στην Αθήνα και το έβγαλαν στη φόρα όπως το έβγαλαν», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Εγώ είμαι χαρακτήρας που ό,τι αισθάνομαι το λέω, ζήτησα συγγνώμη και το αισθάνομαι και το λέω το συγγνώμη. Ήταν εκ παραδρομής, ήταν φιλική συζήτηση. Εξέφρασα ότι λέει ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες, εγώ το είπα μπροστά από τις πόρτες, αυτή είναι η αλήθεια».

«Θέλω να πάω στο Μαξίμου για να εκπροσωπήσω τους αγρότες», επέμεινε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Το επίμαχο περιστατικό σημειώθηκε μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό και την ανακοίνωση μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο πλησίασαν τον κ. Ανεστίδη για δηλώσεις.

Ωστόσο, πριν από τη ζωντανή σύνδεση με τα δελτία ειδήσεων, εκείνος προχώρησε σε υβριστικές αναφορές, οι οποίες καταγράφηκαν από τις κάμερες. Όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να μη μεταδοθούν οι συγκεκριμένες εκφράσεις, ο ίδιος φέρεται να απάντησε αδιαφορώντας για την καταγραφή τους. Ο Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Μητσοτάκη on camera προφανώς διότι αδυνατεί να δεχτεί ότι ελέγχεται. Δεν πειράζει. Βαθιές ανάσες και όλα θα πάνε καλά. pic.twitter.com/jJdvZfUDG5— Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) January 15, 2026

Τη Δευτέρα η συνάντηση, οι όροι του Μαξίμου – Στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους οι αγρότες

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους «σκληρούς» αγρότες έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19/1 στη 1 το μεσημέρι, με την κυβέρνηση ωστόσο να θέτει το πλαίσιου του επικείμενου διαλόγου.

Οι προϋποθέσεις που θέτει η κυβέρνηση είναι προααπαιτούμενο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού, με το Μαξίμου να ζητά ανοιχτούς δρόμους, εύλογο και συγκεκριμένο αριθμό εκπροσώπων και τη μη συμμετοχή προσώπων που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ή έχουν παραβατικές συμπεριφορές.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι προαπαιτούμενο για την έναρξη του διαλόγου είναι η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους, κάτι που έχει ήδη συμβεί, καθώς οι αγρότες έχουν ανοίξει τα μπλόκα τους. Επίσης, το Μαξίμου επιμένει στη συμμετοχή μόνο των εκπροσώπων που δεν συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά ή ελέγχονται για παρατυπίες.

Ενόψει του ραντεβού, οι αγρότες άνοιξαν τα μπλόκα, επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων, καθώς αυτή ήταν μία από τις προϋποθέσεις που έθεσε η κυβέρνηση:

Σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου. Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της εθνικής οδού.

Στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, έγινε αποτίμηση της κατάστασης και καταγράφηκαν οι επόμενες κινήσεις.

Οι αγρότες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σήμερα Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.

Την Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ανοικτοί παραμένουν όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όμως τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε πρόσφατα η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Στην Αχαΐα, έχει ανοίξει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην προαναφερόμενη περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Όμως, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Στην Ηλεία, κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου στην περιοχή Χανάκια.