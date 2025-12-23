Κώστας Ανεστίδης: Το προφίλ του αγροτοσυνδικαλιστή που ελέγχεται από το “ελληνικό FBI”

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων που έχει στην διάθεση του ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, προχώρησε με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέως το ελληνικό FBI.

Από την έως τώρα έρευνα των αρχών σχετικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε παρανόμως ο συνδικαλιστής με «δυναμική » παρουσία στο μπλόκο των Μαλγάρων, φέρεται να έχουν προκύψει «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων».

Ουσιαστικά, ο κ. Ανεστίδης φέρεται να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις.

Η διάταξη του εισαγγελέα σχετικά με την δέσμευση της περιουσία τους αγροτοσυνδικαλιστή, κοινοποιήθηκε άμεσα σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ και τα ευρήματα

Η έρευνα των αξιωματικών του Ελληνικού FBI σχετικά με επιδοτήσεις που φέρεται να λάμβανε παρανόμως ο Κώστας Ανεστίδης και δυο ακόμη αγρότες, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν γίνει γνωστά έως τώρα,

Αφορούσαν την διερεύνηση των επιδοτήσεων που δόθηκαν κατά την περίοδο 2019- 2024, με τις αρχές να διαπιστώνουν, πως ο κύριος Ανεστίδης έχει λάβει το ποσό των 122.000 ευρώ. Η έρευνα αποκάλυψε πως φέρεται να είχε κάνει ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων με σκοπό την καλλιέργεια, προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης, για τα οποία κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις αναλυτικές εκθέσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του πραγματικού. Με βάση τα ευρήματα από την αστυνομική έρευνα που είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο, προέκυψαν τόσο για τον κύριο Ανεστίδη, όσο και για τους άλλους δύο αγρότες, ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων τους, κάθε λογαριασμού, τίτλου ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τυχόν κατέχουν.

Η διάταξη δέσμευσης εκδόθηκε το Σάββατο και απεστάλη την ίδια ημέρα, προκειμένου να εκτελεστεί, τόσο για τον Ανεστίδη, όσο και για τους άλλους δύο, στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, ήταν το «πάγωμα» των λογαριασμών που διατηρούν οι τρεις αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο κ. Ανεστίδης.

«Θα πετάω τα λεφτά μου σε χαντάκι»

Την ίδια στιγμή πάντως ο ίδιος ο Κώστας Ανεστίδης, με δηλώσεις τους τονίζει πως, «δεν έχει παγώσει κανένας λογαριασμός μου», επιδεικνύοντας μάλιστα στις τηλεοπτικές κάμερες, εκτυπώσεις από συναλλαγές που πραγματοποίησε την Κυριακή.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο γνωστός συνδικαλιστής, « είπαν ότι έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου. Πάω να βγάλω χρήματα από τον λογαριασμό μου να δω τι γίνεται. Χθες το βράδυ μετά τις 8 έκανα ανάληψη 600 ευρώ, μετά λίγο πριν τις 10 κάνω μεταφορά σε άλλο λογαριασμό μου 6.000 ευρώ. Θα αναγκαστώ να βγάλω τα λεφτά μου και να τα πετάω σε κανένα χαντάκι με αυτά που μου κάνουν».

Παράλληλα, υποστήριξε, πως «Την ίδια στιγμή με έπαιρναν τηλέφωνο από το Μαξίμου να γίνω δικλείδα να κανονίσω συνάντηση και μετά μου στέλνουν αυτό εδώ το μανιφέστο. Οι άνθρωποι είναι τρελοί για δέσιμο».

Ο «αρχιστράτηγος» του μπλόκου των Μαλγάρων

Ποιος είναι όμως ο Κώστας Ανεστίδης που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας; Ο Κώστας Ανεστίδης, είναι γνωστός και ως… «Αρχιστράτηγος» του μπλόκου που έχει στηθεί στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης. Μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και ο άνθρωπος που συντονίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλώντας εξ ονόματος εκατοντάδων αγροτών της βόρειας Ελλάδας. Ο Κώστας Ανεστίδης δεν έχει διστάσει να μιλήσει για «κλοιό που σφίγγει γύρω από τον λαιμό της κυβέρνησης», και να δηλώσει δημόσια ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι να «κοπούν τα φτερά» του πρωθυπουργού.