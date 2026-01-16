Μαρινάκης για Ανεστίδη: “Το βίντεο ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας, δεν έχει θέση στο Μαξίμου – Έχει διαγραφεί από τις λίστες του ΝΔ από το 2019”

Με σαφείς δηλώσεις απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης για τις χυδαίες ύβρεις που εξαπέλυσε ο Κώστας Ανεστίδης μπροστά σε στημένες κάμερες χθες (15/1) το απόγευμα

«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» είπε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι ο Ανεστίδης δεν θα βρίσκεται στο Μαξίμου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση»

Αναφερόμενος στην συνάντηση της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ότι «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Δεν θα ανοίξει το πορτοφόλι».

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο περιστατικό με τον κ. Ανεστίδη σημειώθηκε μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό και την ανακοίνωση μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο πλησίασαν τον κ. Ανεστίδη για δηλώσεις.

Ωστόσο, πριν από τη ζωντανή σύνδεση με τα δελτία ειδήσεων, εκείνος προχώρησε σε υβριστικές αναφορές, οι οποίες καταγράφηκαν από τις κάμερες.

Νωρίτερα είχε ενημερωθεί για για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων στο μπλόκο στα Μάλγαρα, από εισαγγελείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων για αγροτική επιδότηση και συγκεκριμένα για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 122.000 ευρώ.

Σε βάρος του διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.