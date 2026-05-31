Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής σχετικά με το περιστατικό αδιαθεσίας που παρουσίασε είχε το πρωί της Κυριακής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής:

«Από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την Εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφ. Επισκόπου Φωκαίας κ. Ιωάννου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς.

Κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών.

Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής».

Ένιωσε αδιαθεσία στη Θεία Λειτουργία

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην πόλη από το Σάββατο, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πιστών και των συλλειτουργούντων ιερέων.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον Προκαθήμενο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος διακομίστηκε εσπευσμένα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη και εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο για τα αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθαρές και αργά το μεσημέρι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.