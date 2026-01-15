Κώστας Ανεστίδης: «Εγώ θα κατέβω κανονικά στο Μαξίμου» – Δεν παίρνει πίσω τις χυδαίες ύβρεις κατά του πρωθυπουργού (Βίντεο)

Αμετανόητος είναι ο Κώστας Ανεστίδης μετά το βίντεο όπου εκτοξεύει χυδαίες ύβρεις κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη 15/1.

Συγκεκριμένα, ο αγροτοσυνδικαλιστής, στον οποίο έχει γίνει δέσμευση των λογαριασμών του καθώς ελέγχεται για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μιλώντας στο κανάλι ONE ανέφερε ότι δεν παίρνει τίποτα πίσω από όσα είπε για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ζω με δανεικά, δεν έχω πάρει ούτε τη σύνταξη της γυναίκας μου. Μου κλείδωσαν τους λογαριασμούς και μπήκα και στον Τειρεσία. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη την δικογραφία για την υπόθεση. Με έβαλαν στο στόχαστρο μάλλον επειδή φώναζα πολύ, έλεγα αλήθειες και τους κακοφάνηκε» υποστήριξε αρχικά.

«Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του. Οταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα τι να κάνω; Να καθίσω με σταυρωμένα χέρια; Είναι άνω ποταμών αυτό που κάνουν. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν έχω ούτε σπιθαμή γης που να έχω καταχραστεί. Πότε θα το ψάξει το δικαστήριο; Σε 8 μηνες; Ζητώ να δουν τώρα τον φάκελό μου. Να τεκμηριώσουν αν υπάρχει θέμα εναντίον μου και να πληρώσω. Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή στο ΟΚΕΠΕΠΕ. Ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δε με δεχτούν θα δούμε τι θα κάνω» είπε στη συνέχεια ο Κώστας Ανεστίδης.

Κώστας Ανεστίδης: Το βίντεο με τη χυδαία επίθεση με τις αισχρές εκφράσεις εναντίον του πρωθυπουργού

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό και την ανακοίνωση μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο πλησίασαν τον κ. Ανεστίδη για δηλώσεις.

Ωστόσο, πριν από τη ζωντανή σύνδεση με τα δελτία ειδήσεων, εκείνος προχώρησε σε υβριστικές αναφορές, οι οποίες καταγράφηκαν από τις κάμερες.

Όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να μη μεταδοθούν οι συγκεκριμένες εκφράσεις, ο ίδιος φέρεται να απάντησε αδιαφορώντας για την καταγραφή τους.

Ορίστηκε εκπρόσωπος του Μαξίμου από το μπλόκο των Μαλγάρων

Την ίδια ώρα, ανακύπτει μείζον ζήτημα, καθώς οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων όρισαν τον Κώστα Ανεστίδη ως εκπρόσωπό τους στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί εισαγγελική εντολή για δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική εντολή τού επιδόθηκε νωρίτερα σήμερα από αστυνομικό.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη, ο αγροσυνδικαλιστής υπέβαλε αιτήσεις επιδότησης για τα έτη 2019 έως 2024 μέσω του ΚΥΔ «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε.», δηλώνοντας διαφορετικούς αριθμούς αγροτεμαχίων, ιδιόκτητων και μισθωμένων.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι για σημαντικό αριθμό αγροτεμαχίων είτε δεν υπήρχε ΑΤΑΚ είτε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δεν αντιστοιχούσαν στον δηλωμένο ΑΤΑΚ.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των καταχωρημένων αγροτεμαχίων κατά την περίοδο 2019-2024, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται ότι οι μισθωτές δεν είχαν δηλώσει τα συγκεκριμένα ακίνητα στο έντυπο Ε9.