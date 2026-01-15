Κώστας Ανεστίδης: Χυδαία επίθεση με αισχρές εκφράσεις μπροστά στις κάμερες εναντίον του Πρωθυπουργού

Χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, φέρεται να χρησιμοποίησε ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό και την ανακοίνωση μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο πλησίασαν τον κ. Ανεστίδη για δηλώσεις.

Ωστόσο, πριν από τη ζωντανή σύνδεση με τα δελτία ειδήσεων, εκείνος προχώρησε σε υβριστικές αναφορές, οι οποίες καταγράφηκαν από τις κάμερες. Όταν δημοσιογράφος του ζήτησε να μη μεταδοθούν οι συγκεκριμένες εκφράσεις, ο ίδιος φέρεται να απάντησε αδιαφορώντας για την καταγραφή τους.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Ο Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Μητσοτάκη on camera προφανώς διότι αδυνατεί να δεχτεί ότι ελέγχεται. Δεν πειράζει. Βαθιές ανάσες και όλα θα πάνε καλά. pic.twitter.com/jJdvZfUDG5— Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) January 15, 2026

Ορίστηκε εκπρόσωπος του Μαξίμου από το μπλόκο των Μαλγάρων

Την ίδια ώρα, ανακύπτει μείζον ζήτημα, καθώς οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων όρισαν τον Κώστα Ανεστίδη ως εκπρόσωπό τους στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί εισαγγελική εντολή για δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική εντολή τού επιδόθηκε νωρίτερα σήμερα από αστυνομικό.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη, ο αγροσυνδικαλιστής υπέβαλε αιτήσεις επιδότησης για τα έτη 2019 έως 2024 μέσω του ΚΥΔ «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε.», δηλώνοντας διαφορετικούς αριθμούς αγροτεμαχίων, ιδιόκτητων και μισθωμένων.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι για σημαντικό αριθμό αγροτεμαχίων είτε δεν υπήρχε ΑΤΑΚ είτε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δεν αντιστοιχούσαν στον δηλωμένο ΑΤΑΚ.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των καταχωρημένων αγροτεμαχίων κατά την περίοδο 2019-2024, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται ότι οι μισθωτές δεν είχαν δηλώσει τα συγκεκριμένα ακίνητα στο έντυπο Ε9.