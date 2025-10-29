Κορωπί: Ξύπνησε η 40χρονη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της – «Πού είναι τα παιδιά μου;», τα πρώτα της λόγια 

Η 40χρονη από το Κορωπί ξύπνησε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της και στα πρώτα της λόγια ανησύχησε για τα παιδιά της και τον σύντροφό της, ο οποίος την έστειλε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, είπε: «Πού είναι τα παιδιά μου; Θέλω τα παιδιά μου. Πρέπει να γίνω καλά για να πάω στο αεροδρόμιο να πάρω τον άντρα μου. Έρχεται την Πέμπτη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, τόνισε ότι η γυναίκα δεν έχει ακόμη καταφέρει να ανοίξει τα μάτια της και χρειάζεται σοβαρή αποθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.

Από την άλλη, ο 50χρονος κατηγορούμενος κατά την απολογία του επέμεινε ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν, με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να του «δείξουν» το δρόμο για τη φυλακή.

Η 40χρονη, μητέρα δύο παιδιών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε όταν ο 50χρονος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία αρχικά θεώρησε ότι έπαιζε «θέατρο». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος γιος της, που ήταν μπροστά στον άγριο ξυλοδαρμό, είπε: «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».