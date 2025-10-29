Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του την περασμένη Παρασκευή στο Κορωπί. Υποστήριξε ότι επιστρέφοντας από ταξίδι τη βρήκε αιμόφυρτη στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο χώρο του εγκλήματος και ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό, βρίσκοντας τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και παρέμεινε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου, αφού σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Η 40χρονη, αποσωληνώθηκε, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο εξακολουθεί να φέρει πολλά τραύματα. Σύμφωνα με το περιβάλλον της έχει απώλεια μνήμης.

Η γυναίκα, φέρεται να έπεφτε συχνά θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο, καθώς και ο μεγάλος τους γιος ο οποίος είναι μόλις 4 ετών, αφού το παιδί εξετάστηκε και εντοπίστηκαν διάφορα χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα. Μπροστά στο σκηνικό ήταν τόσο ο 4χρονος όσο και το 8 μηνών βρέφος που είχε αποκτήσει το ζευγάρι.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της 40χρονης και του ζευγαριού, έκαναν λόγο για μία γυναίκα η οποία δεν μιλούσε, και που έλεγε ότι είναι ευτυχισμένη χωρίς να το δείχνει. Τον 50χρονο τον έχουν περιγράψει, ως έναν αντικοινωνικό άνθρωπο, νευρικό που δεν ήταν τόσο κοντά στα παιδιά του και ξεσπούσε εύκολα.

“Την είχαν ξαναχτυπήσει στο παρελθόν δύο σύντροφοί της” – Τι αποκάλυψε πρώην εργοδότρια της 40χρονης

Πρώην εργοδότριά της 40χρονης αποκάλυψε ότι η νεαρή γυναίκα είχε κακοποιηθεί και στο παρελθόν από άλλους δύο συντρόφους της.

«(Την γνώρισα) πολλά χρόνια πριν όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ήταν αρραβωνιασμένη με ένα παλικάρι. Και μετά χωρίσανε και δεν είχε πού να πάει. Εγώ την απασχόλησα λίγο μόνο και μόνο για να έχει η κοπέλα ένα εισόδημα. Είχε μία άλλη σχέση με έναν κύριο που φαινόταν πολύ κτητικός, την έφερνε, την έπαιρνε συνέχεια και απ’ ό,τι μου είπε κάτι δεν της άρεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Της εξήγησα όμως ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται οποιονδήποτε συναντάμε. Δεν μίλαγε, δεν μίλαγε η κοπέλα αυτή πολύ, δεν έλεγε πολλά. Εκείνη την εποχή δεν ήμασταν υποψιασμένοι. Κάτι μελανιές σου έλεγε “χτύπησα στο ράφι, στο ντουλάπι”. Δεν σου πήγαινε ο νους. Απλά αυτόν τον φοβόμουν. Της είχα μιλήσει. Και να συνέβαινε κάτι, δεν θα το έλεγε ποτέ. Δεν μιλούσε», είπε η γυναίκα.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε που να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες “έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου”, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα δυο σχέσεις της έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα άλλη εργοδότρια της 40χρονης μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι η 40χρονη στο παρελθόν είχε σχέση με έναν άλλον άντρα, και ενώ μπορεί να έβλεπαν σημάδια στο σώμα της, εκείνη δεν παραδεχόταν τίποτα.

«Ήταν γενικά στεναχωρημένη. Είχε κάποιο τρέμουλο κάποιες φορές ίσως ήταν και χτυπημένη κάποιες άλλες. Ποτέ όμως δεν παραδέχτηκε κάτι σε μένα τουλάχιστον. Την είδα πριν ένα μήνα στην παιδική χαρά με τα παιδάκια της και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Και την είχα ρωτήσει πώς περνάει με τον καινούργιο της σύντροφο, σύζυγο δεν ήξερα αν είχε παντρευτεί και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη».