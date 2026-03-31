Κορωπί: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ομάδα 20 ατόμων χτυπάει άγρια δύο νεαρούς

Στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών αρχών έχει μπει βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ προς καρέ την επίθεση σε δύο νεαρούς στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τα πλάνα από τζαμαρία καταστήματος, που έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha, μια ομάδα περίπου είκοσι ατόμων εγκλωβίζει και ξυλοκοπεί τα δύο θύματα, ηλικίας 18 και 19 ετών. Η ένταση της επίθεσης ήταν τέτοια που οι νεαροί χρειάστηκε να διακομιστούν άμεσα σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ότι εργαζόμενοι του Δήμου παρεμβαίνουν για να προστατεύσουν τα θύματα από την ομαδική επίθεση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο νεαροί κατέθεσαν καταγγελία στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αναφέροντας ότι η βίαιη συμπλοκή είχε σημειωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Το οπτικοακουστικό υλικό επιβεβαιώνει τη σφοδρότητα των χτυπημάτων και αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την ταυτοποίηση των δραστών.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του περιστατικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι μήκους 16 εκατοστών, το οποίο φέρεται να έπεσε από τους δράστες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.