Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της ζητά την επιμέλεια των παιδιών της

Αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων για επιστροφή επιμέλειας παιδιών στην ίδια έκανε η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί από τον 50χρονο σύντροφό της.

«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον

Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωη

Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», αναφέρεται στην αίτηση της 40χρονης μητέρας.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά με εισαγγελική εντολή νοσηλεύονται στο Παίδων, ενώ ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Ο δράστης απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστηρίξε ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.