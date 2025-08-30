Κόρινθος: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης στο Κιάτο – Ενεργοποιήθηκε το 112 “Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους”

Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο εγκαταλελειμμένο χώρο συνανθροίσεων στο Κιάτο της Κορινθίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 21:30 ενεργοποιήθηκε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα.

