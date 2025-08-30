Κόρινθος: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης στο Κιάτο – Ενεργοποιήθηκε το 112 “Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους”
Επιχειρούν 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο εγκαταλελειμμένο χώρο συνανθροίσεων στο Κιάτο της Κορινθίας προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Μάλιστα, λίγο πριν τις 21:30 ενεργοποιήθηκε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα.
