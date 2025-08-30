Φωτιά τώρα στα Γρεβενά – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν εναέρια μέσα (Βίντεο)
Τέσσερις διαφορετικές εστίες
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στα Γρεβενά μετά από φωτιά που ξέσπασε στις τρεις περιοχές του νομού.
Σύμφωνα με το greveniotis.gr, η πρώτη εστία εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Μάλιστα λίγο μετά τις 18:00 ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Σύνδενδρο να παραμείνουν σε ετοιμότητα
Τελευταία ενημέρωση συμπληρώνει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές. Στα μέτωπα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
