Κορινθία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Σολομό – Παραμένουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) στην περιοχή Σολομός του Δήμου Κορινθίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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20 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίας.

Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση.

Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η περιοχή

Η περιοχή της Κορινθίας βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.