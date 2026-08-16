Κωνσταντέλιας: Αυτό είναι το deal ΠΑΟΚ – Ντόρτμουντ – Τα 28+2 εκατ. ευρώ και το συμβόλαιο

Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές συμφωνίες στην ιστορία του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Πίσω από τη μεγάλη μετακίνηση βρίσκονται ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά δεδομένα, καθώς η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ντόρτμουντ μπορεί να αγγίξει συνολικά τα 30 εκατ. ευρώ.

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Τα 28+2 εκατ. ευρώ για τον Κωνσταντέλια

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ντόρτμουντ θα καταβάλει στον ΠΑΟΚ 28 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό για την απόκτηση του Κωνσταντέλια.

Στο deal έχουν προβλεφθεί ακόμη 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων, κάτι που σημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα του Δικεφάλου μπορούν να φτάσουν τα 30 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να έχει πρόσθετο οικονομικό όφελος σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του διεθνούς άσου από την Ντόρτμουντ.

Το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η οικονομική συμφωνία της Ντόρτμουντ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε πολυετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του Κωνσταντέλια να κινούνται περίπου στα 3 εκατ. ευρώ και άνω, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόσθετα μπόνους που προβλέπονται στη συμφωνία.

Ο ελληνικός διεθνής έκανε αποδεκτή την πρόταση των Βεστφαλών, οι οποίοι του παρουσίασαν τόσο τους οικονομικούς όρους όσο και το αγωνιστικό πλάνο που έχουν καταρτίσει για εκείνον.

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Μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής αποτελεί τεράστια οικονομική συμφωνία για τον ΠΑΟΚ, αλλά και ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο Κωνσταντέλιας αναχώρησε την Κυριακή (16/8) για τη Γερμανία, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά πριν από την υπογραφή του συμβολαίου του.

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Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Έλληνας διεθνής θα γίνει παίκτης της Ντόρτμουντ, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ για να κάνει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα βήμα της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.