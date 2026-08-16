Κορυφώνεται η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής – Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για τα νησιά

Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά και την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης στα λιμάνια και την ασφαλή επιβίβαση των επιβατών στα πλοία.

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23 δρομολόγια από τον Πειραιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η ακτοπλοϊκή κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συγκεκριμένα, για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και ακόμη 24 με ταχύπλοα.

Αυξημένη αναμένεται η επιβατική κίνηση και στη Ραφήνα, από όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, με τα τέσσερα από αυτά να έχουν προορισμό το Μαρμάρι.

Από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια.

Περισσότεροι από 15.000 επιβάτες έφυγαν χθες από τον Πειραιά

Ισχυρή ήταν η έξοδος και το Σάββατο 15 Αυγούστου, όταν από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, με συνολικά 15.691 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 54 απόπλοι συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων, μεταφέροντας συνολικά 9.239 επιβάτες.

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Από το Λαύριο αναχώρησαν έξι πλοία με 2.704 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με 3.503 επιβάτες.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, μόνο από Πειραιά, Αργοσαρωνικό, Ραφήνα και Λαύριο αναχώρησαν χθες συνολικά 31.137 επιβάτες.