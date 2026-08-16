Καιρός σήμερα: Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Πού αναμένονται βροχές

Με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες σχετικά χαμηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι θα κάνουν την εμφάνισή τους και σε δυτικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές.

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Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με σποραδικές νεφώσεις κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Πού αναμένονται βροχές

Πρόσκαιρες και σποραδικές βροχές προβλέπεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Πίνδου, χωρίς να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα από τα φυσιολογικά για την εποχή, φτάνοντας κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία αναμένονται θερμοκρασίες από 18 έως 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 18 έως 31 και σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο από 17 έως 33 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επίσης από 21 έως 31, στις Κυκλάδες από 20 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, καθώς στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα αναμένεται μικρή εξασθένησή τους.

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Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητών διευθύνσεων, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και από το απόγευμα σε βορειοδυτικούς, χωρίς σημαντική μεταβολή στην έντασή τους.

Ο καιρός στην Αττική

Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια και ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Μετά το απόγευμα προβλέπεται εξασθένηση, με την έντασή τους να περιορίζεται στα 3 έως 4 μποφόρ.

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Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη

Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται και στον νομό Θεσσαλονίκης, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών